На этих дорогах восстановлен прежний скоростной режим В связи с морозной погодой ранее сниженный скоростный режим на дорогах Зыгский круг - Аэропорт, проспект Гейдара Алиева - Мардакян - Зугульба - Бильгя в Баку восстановлен и возвращен к прежним значениям. Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
На этих дорогах восстановлен прежний скоростной режим
Ранее сниженный скоростный режим в связи с морозной погодой на дорогах Зыгский круг - Аэропорт, проспект Гейдара Алиева - Мардакян - Зугульба - Бильгя в Баку восстановлен и возвращен к прежним значениям.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Ранее мы сообщали о снижении скоростного режима на этих дорогах.
