На этих дорогах восстановлен прежний скоростной режим

Ранее сниженный скоростный режим в связи с морозной погодой на дорогах Зыгский круг - Аэропорт, проспект Гейдара Алиева - Мардакян - Зугульба - Бильгя в Баку восстановлен и возвращен к прежним значениям.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Ранее мы сообщали о снижении скоростного режима на этих дорогах.