Азербайджан и Армения в Абу-Даби - как один лидер изменил мир

Автор: Лейла Таривердиева

Когда были объявлены лауреаты Премии за человеческое братство 2026 года Фонда имени шейха Заида (ОАЭ), никто такому выбору не удивился. Азербайджан и Армения - единственные страны, прошедшие многолетний кровавый конфликт, но нашедшие в себе силы и мудрость встать на путь мира. Баку и Ереван идут по этому пути без международных "консилиумов", без бесконечных бессмысленных обсуждений и ничего не значащих встреч.

Отметим, что Фонд шейха Заида был создан как институциональное продолжение идей и ценностей основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна. Его деятельность направлена на поддержку универсальных гуманистических принципов - укрепление межкультурного диалога, продвижение толерантности, защиту окружающей среды и формирование устойчивого мира между народами. Одним из ключевых проектов Фонда является "Премия Заида за человеческое братство" - влиятельная международная награда, которой отмечаются выдающиеся личности и организации, внесшие значимый вклад в развитие идей солидарности, мирного сосуществования и взаимного уважения на глобальном уровне.

Лауреаты 2026 года были избраны независимым международным жюри, состоящим из известных личностей и специалистов в сфере диалога и сосуществования. Член жюри и генеральный секретарь Премии Мохаммед Абдулсалам отметил, что в этом году жюри выбрало исторический мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Этот договор, по его словам, олицетворяет миссию и цели премии, а также считается важной вехой в продвижении глобального мира и крупным дипломатическим достижением.

Хотя мирный договор еще не заключен, его парафирование в Вашингтоне и все шаги, предпринятые в последние месяцы сторонами, в первую очередь Азербайджаном, на самом деле можно считать крупным дипломатическим достижением. Генеральный секретарь Премии не преувеличил.

Церемония вручения премий Президенту Азербайджана и Премьер-министру Армении прошла при очень хорошем настрое, в атмосфере доброжелательности. Присутствовавшие были искренне рады видеть на трибуне рядом лидеров двух стран, находившихся в страшном и разрушительном конфликте три десятилетия. Это огромный успех, который должен вдохновить другие страны и помочь им найти свой путь к миру. В своем выступлении на церемонии Президент Ильхам Алиев так и сказал: пример Азербайджана и Армении должен быть усвоен и принят теми, кто все еще находится в состоянии войны.

Мир возможен даже после такого конфликта, как карабахский.

Урегулирование отношений двух стран благодаря настойчивости Баку уже не первый год продолжается исключительно в двустороннем формате и без посредников. Это одна из причин его успеха. Конечно, Азербайджан оказывает определенное давление на соседа, чтобы наставить его на путь истинный, но и официальному Еревану следует отдать должное - он старается. После вашингтонских переговоров августа прошлого года, процесс пошел еще быстрее, а присутствие в нем и американского интереса обеспечило его безопасность. То есть никакие внешние акторы больше не могут вмешиваться и диктовать слабой стороне, коей является Армения, как ей жить с соседями.

К процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией в мире проявляется большой интерес. И это не случайно. Армяно-азербайджанское урегулирование - это самый успешный мирный процесс нашей современности. И уникальный, потому что после всего, что Азербайджану пришлось пережить, ни одна победившая в войне и освободившая свои земли страна не стала бы протягивать руку разгромленному агрессору. Это действительно уникальный случай в новейшей истории. Освободив оккупированные территории и сформировав новую геополитическую реальность на Южном Кавказе, Азербайджан заложил фундамент для долгосрочной стабильности и мира. В постконфликтный период Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева сознательно сделал выбор в пользу политики "мир ради развития региона", отвергнув логику унижения и разрушения побежденной стороны. Такой подход стал редким примером политической воли и гуманизма со стороны государства-победителя.

"Мы были в состоянии войны более тридцати лет. Теперь мы живем в мире уже шесть месяцев. Мы учимся жить в условиях мира. Могу сказать, что это особое чувство", - сказал Президент Азербайджана на церемонии в Абу-Даби.

Это особое чувство переживают сегодня миллионы жителей Южного Кавказа. Тридцать лет это очень большой срок. Многие родились и выросли в условиях конфликта, который незримо присутствовал в нашей жизни каждое ее мгновение. Даже когда не стреляли. Его невозможно было игнорировать. После войны 2020 года некоторое время не верилось, что конфликта больше нет, что психологического прессинга оккупации тоже больше не существует. Свои переживания, вероятно, были и у наших соседей. Ведь оккупация азербайджанских территорий стала для них камнем, тянущим на дно. Армения не смогла вкусить своей "победы", так как эта "победа" не была принята миром, а сама страна оказалась в изоляции..

Предложенная Баку мирная повестка сформировала основу для новой экономической архитектуры региона, ориентированной на общее благополучие. Отказ от конфронтационной риторики в пользу сотрудничества открыл перед Южным Кавказом широкие перспективы. Азербайджан показал миру не только свою оборонную мощь, но и стратегическое мышление. Мирные инициативы закрывают трагическую страницу вражды и открывают путь к новой эпохе, основанной на уважении и взаимодействии. Это происходит на глазах всего мира. И весь мир видит, что такое возможно. Да, возможно открыть дороги для поездов, идущих в Армению. Возможно продавать по низким ценам топливо соседу, еще пять лет назад бывшему твоим врагом. Каждое решение, принятое Президентом Азербайджана, должно войти в учебники дипломатии и преподаваться в ведущих вузах мира.

Не будем забывать и о вкладе в процесс Премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Без его трезвого подхода, без его понимания реалий и без его желания вывести свою страну из мрака пещерного национализма, Азербайджану и Армении вряд ли удалось бы найти общий язык. При этом Пашиняну приходится преодолевать мощное сопротивление реваншистских кругов, противостоять попыткам внешнего давления, в том числе со стороны диаспоры, выступающей за продолжение конфронтации и сеющей ненависть. В отличие от азербайджанцев мира, однозначно поддерживающих свое национальное государство и своего лидера, у Еревана много противников в лице мирового армянства. В таких условиях на долю Никола Пашиняна выпала очень сложная задача - трансформировать иллюзорную Армению в реальное государство, несмотря ни на что.

О том, что процесс идет успешно, можно было судить по состоявшейся в Абу-Даби встрече лидеров Азербайджана и Армении. По кадрам встречи было заметно, насколько изменилась атмосфера. Из нее ушло недоверие и напряжение, а армянская сторона избавилась еще и от страха. Лидеры Армении всегда боялись встреч с Президентом Ильхамом Алиевым, даже будучи "победителями". В таком же настроении лидеры поднялись на трибуну во время церемонии награждения.

В Абу-Даби Президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсуждали вопросы, которые обсуждают нормальные соседи. Процесс нормализации отношений показывает хорошую динамику. На днях в Армению транзитом через Азербайджан пришел очередной состав с пшеницей, а в среду из России была отправлена еще одна партия зерна. В то время, как в регионе бушует непогода и закрыты дороги, российское зерно успешно доставляется до Армении по железногй дороге, что еще полгода назад невозможно было себе представить. Также невозможно было представить, что жители Армении будут выстраиваться в очереди на заправках за азербайджанским бензином.

Обычно первый блин бывает комом, но в нашем случае сразу стало ясно, что процесс идет в правильном направлении. На встрече в ОАЭ стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, подтвердили свою готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности между своими странами и договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации.

Ранее сообщалось, что Баку и Ереван обсуждают широкий перечень товаров, в отношении которых существует взаимная заинтересованность. Стороны обмениваются предварительными списками и изучают возможности рынка. Этот процесс пока идет без лишней публичности. Самое главное, что он идет. Со стороны Армении уже обозначен ряд экспортных позиций. Согласно армянским СМИ, Армения готова поставлять в Азербайджан алюминиевую фольгу и сырье для ее производства, ферромолибден, табачную и текстильную продукцию, а также коньячное сырье. Соседняя страна может предложить и агропродукцию.

Лидеры стран обсудили также самый главный вопрос - реализацию проекта TRIPP и других проектов по развитию транспортного сообщения. Вопрос открытия коммуникаций является составной частью проекта TRIPP (Зангезурский коридор). Последовательность шагов, предпринимаемых Баку, говорит о том, что в Азербайджане TRIPP считают отправной точкой для всех прочих транспортно-логистических проектов между двумя бывшими противниками. Этот вопрос сдвинулся с мертвой точки только после встречи в Вашингтоне и трансформации Зангезурского коридора в "Маршрут Трампа". Армения хотела развивать тему коммуникаций в другой последовательности, однако Азербайджан был настойчив. Президент Ильхам Алиев никогда не отказывается от своих идей, а ищет и находит возможности их реализации, кто бы ему не противостоял. Многие были против Зангезурского коридора, а Баку нашел партнера, присутствие которого заставило всю эту массу закрыть двери с другой стороны. США - не посредник, а партнер. Американцы будут строить Зангезурский коридор (как бы он теперь не назывался), одновременно страхуя проект от стороннего вмешательства.

Можно заметить, как последние события вдохновили Ереван. В Абу-Даби Никол Пашинян назвал Премию Заида символом перевернутой страницы многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. Эта премия, сказал он, "принадлежит народам обеих стран - каждому армянину и азербайджанцу, кто не побоялся надеяться на мир".

Никол Пашинян после войны был готов делать правильные шаги, но правительство находилось под слишком сильным давлением, причем, с разных сторон - изнутри, с севера, с юга, с запада. Сопротивляться внутреннему и внешнему давлению было трудно. Фигура Дональда Трампа же заслонила Армению от толпы тех, кто не желает мира Южному Кавказу, а также распугала местное воронье, дав возможность Николу Пашиняну проводить правильную политику без оглядки на реваншистов.

Двум странам за последние пять лет пришлось пройти нелегкий путь от вражды к взаимопониманию. Это взаимопонимание, думается, уже налажено между лидерами. С обществами будет сложнее, но и этот путь удастся пройти, если Армения не сменит ориентации.