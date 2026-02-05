Число жертв снегопадов в Японии выросло

Общее число жертв сильных снегопадов, обрушившихся на север Японии и на побережье Японского моря 20 января, достигло 38 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из статистики пожарного и спасательного управления Японии, опубликованной на сайте ведомства.

Среди погибших - те, кто упал с крыш во время уборки снега, а также те, кому стало плохо во время работ по расчистке дорог и тропинок. Больше всего жертв в префектурах Ниигата (14), Акита (7) и Ямагата (5). Еще по четыре человека погибли на Хоккайдо и в Аомори. Летальные случаи также есть в префектурах Нагано, Симанэ, Иватэ и в Киото. Кроме того, в результате последствий снегопадов пострадали 413 человек, из них 142 получили серьезные травмы.

Вместе с тем, за весь зимний период, как следует из подсчетов ТАСС на основе данных местных властей, от последствий снегопадов в Японии погиб 61 человек.

Особо мощные снегопады обрушились в последние недели на несколько японских префектур, главным образом затронув Ниигату, Хоккайдо, Акиту и Ямагату. На помощь населению направлены армейские подразделения.