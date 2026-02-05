Трамп заявил, что беспокоится о своей безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него присутствуют опасения относительно собственной безопасности, однако он старается отстраниться от подобных мыслей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я беспокоюсь об этом, но надо выбрасывать это из головы, иначе было бы невозможно делать свою работу", - сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC News в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп пережил в 2024 году два покушения на свою жизнь. Первое произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал и сторонник помощи Украине в сентябре открыл стрельбу неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.