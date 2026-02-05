https://news.day.az/sport/1814142.html Сегодня пройдут три матча Высшей лиги Азербайджана по волейболу Сегодня стартует 12-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся три матча. "Туран" на своей площадке примет "Гянджу". Встреча начнется в 17:00 в Товузском Олимпийском спортивном комплексе.
Сегодня пройдут три матча Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня стартует 12-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся три матча.
"Туран" на своей площадке примет "Гянджу". Встреча начнется в 17:00 в Товузском Олимпийском спортивном комплексе.
В других матчах дня "Азеррейл" сыграет с UNEC в 16:00, а "Абшерон" встретится с "Национальной авиационной академией" в 18:00. Обе встречи пройдут в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре