Сегодня пройдут три матча Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Сегодня стартует 12-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся три матча.

"Туран" на своей площадке примет "Гянджу". Встреча начнется в 17:00 в Товузском Олимпийском спортивном комплексе.

В других матчах дня "Азеррейл" сыграет с UNEC в 16:00, а "Абшерон" встретится с "Национальной авиационной академией" в 18:00. Обе встречи пройдут в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.