В Баку проходит международный юридический форум "LEGIS".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие представители PASHA Holding, а также ряд официальных лиц и СМИ.

На церемонии открытия выступят главный исполнительный директор ООО PASHA Holding Джалал Гасымов, директор департамента по связям с юридическими и государственными органами ООО PASHA Holding Айтадж Гасымова, председатель Верховного суда Азербайджанской Республики и Совета судебно-правовой системы Инам Керимов, генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев и министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли.

Форум продолжится выступлениями местных и зарубежных официальных лиц.

В завершение мероприятия состоится презентация и церемония награждения.



Новость обновляется