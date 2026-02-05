В Баку проходит международный юридический форум "LEGIS"
В Баку проходит международный юридический форум "LEGIS".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие представители PASHA Holding, а также ряд официальных лиц и СМИ.
На церемонии открытия выступят главный исполнительный директор ООО PASHA Holding Джалал Гасымов, директор департамента по связям с юридическими и государственными органами ООО PASHA Holding Айтадж Гасымова, председатель Верховного суда Азербайджанской Республики и Совета судебно-правовой системы Инам Керимов, генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев и министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли.
Форум продолжится выступлениями местных и зарубежных официальных лиц.
В завершение мероприятия состоится презентация и церемония награждения.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре