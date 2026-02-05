В Масаллы расследуют пожар, произошедший в кабинете директора школы

Вчера в Масаллинском районе в полной средней общеобразовательной школе села Хырмандалы имени Хыдыра Мамедова произошел пожар.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Лянкяран-Астаринском региональном управлении образования сообщили, что благодаря заранее принятым мерам пожарной безопасности удалось предотвратить распространение возгорания.

"Ученики и педагогический коллектив были эвакуированы в безопасное место в соответствии с планом эвакуации, проблем со здоровьем у них не возникло. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрических линиях. В настоящее время соответствующие органы выясняют точные причины происшествия", - говорится в сообщении.