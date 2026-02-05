Индия подвела Иран и Армению

Автор: Лейла Таривердиева

Индия бросила своего стратегического партнера - Иран - в самый сложный для этой страны момент.

Как сообщил на днях индийский телеканал NDTV, правительство не вложило средства на развитие иранского порта Чабахар в финансовый бюджет, рассчитанный на 2026 год. Причиной стала напряженность между ИРИ и США. Индия на протяжении нескольких лет ежегодно вкладывала 10 миллионов долларов в развитие этого иранского порта, который служил для нее ключевым в торговле с Центральной Азией и Ближним Востоком. Кроме того, Чабахар был важен для Нью-Дели в плане конкуренции с пакистанским портом Гвадар и транзитом через Пакистан.

В сентябре 2025 года США расширили санкции в отношении Ирана, одновременно предоставив Индии 6-месячное исключение для участия в проекте Чабахара. Недавно США объявили о планах ввести дополнительные 25-процентные пошлины против Ирана, и индийские партнеры Тегерана решили, что не стоит тратить деньги.

Чабахар расположен в устье Оманского залива и является единственным иранским портом, имеющим прямой выход в Индийский океан и не зависящим от Персидского залива.

Совместное развитие порта обсуждается Тегераном и Дели с 2003 года. В 2022 году власти Индии и Ирана договорились о расширении индийских инвестиций в строительство иранского порта, была составлена соответствующая дорожная карта. В мае 2024 года Индия и Иран подписали соглашение об управлении портом сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

Для нас интересен тот факт, что в 2024 году, в самый разгар армяно-индийского ренессанса в обойме данного проекта оказалась Армения. Ереван объявил о планах участия в управлении портом Чабахар. Тогдашний замминистра экономики Насибян после поездки в Мумбай заявил, что Чабахар будет представлять особый интерес для армянских логистических компаний после создания там необходимой инфраструктуры. Порт "станет для Армении важным хабом для развития и углубления торговых отношений с внешним миром", - заявил Насибян. С этим портом Армения связывала надежды стать частью гипотетического мультимодального скоростного маршрута, который оставит не у дел Средний коридор и поможет Еревану окончательно закрыть тему Зангезурского коридора.

В каком формате Индия собиралась пристроить Армению в этот проект, так и осталось покрыто мраком неизвестности. У Дели были свои планы. Она рассчитывала, не без западных подсказок, обойти китайский "Пояс и путь", а также утереть нос пакистанскому порту Гвадар. Последний расположен в той же географии, что и Чабахар. Между двумя портами очень небольшое расстояние. Армянские эксперты отмечали, что для Индии важно наладить связь с Европой и Центральной Азией, а Пакистан преграждает ей путь. Индия могла бы воспользоваться маршрутом через Азербайджан и Каспий для связи с Центральной Азией и Европой. Но Индия предпочла кормить Армению обещаниями и строить проекты, частью которых был порт Чабахар.

В 2024-2025 годах Индия выделила более 43 миллионов долларов на проект порта Чабахар. Теперь под угрозой оказались крупные индийские инвестиции и надежды на альтернативный маршрут для торговли с Афганистаном и государствами Центральной Азии. Большая часть индийских средств уже была направлена на модернизацию портовой инфраструктуры, развитие терминала Шахид Бехешти и формирование нового логистического узла. Индия потеряла также возможность конкурировать с Китаем. Пакистанский порт Гвадар является ключевым узлом Китайско-пакистанского экономического коридора и инициативы "Пояс и путь", обеспечивающий Китаю прямой доступ к Аравийскому морю и Индийскому океану. Индия делала на Чабахар аналогичные ставки.

Напомним, что Индия подключилась к еще одному проекту, направленному против китайского "Пояса и пути". Экономический коридор IMEC, меморандум по которому был подписан в сентябре 2023 года в ходе саммита G20 по инициативе США, рухнул, даже не оформившись в реальное соглашение по причине резкого обострения на Ближнем Востоке.

Если у держав в вопросе Чабахара были глобальные задачи, Армении было нужно только одно - получить выход к морю и за счет богатых партнеров стать частью международного транзита в обход Азербайджана и Турции. Когда в Баку говорили об историческом шансе Армении стать частью международного транзита благодаря Зангезурскому коридору, армянская сторона лихорадочно искала альтернативу, чтобы доказать, что у нее есть выбор. В мае 2025 года в Ереване еще думали, что Зангезурский коридор сдан в архив и можно спокойно строить другие планы. В частности, по поводу иранского порта Чабахар. Армянские СМИ сообщали, что Армения работает (?) над запуском маршрута через Чабахар для связи со странами Персидского залива и Индией. Идея маршрута появилась в 2023 году, но реализация проекта отложена. Согласно плану, грузы из индийского порта Мумбаи должны доставляться в Чабахар, затем сухопутным путем в Армению, Грузию и далее в Европу и Россию.

Армянские чиновники увязывали, что порт Чабахар рассматривается Арменией как стратегически важный выход к открытому морю и составная часть коридора Север-Юг. Строились планы включить логистические цепочки РА в инфраструктуру порта. Заявлялось, что хотя порт и удален от Армении на тысячу километров, он является приоритетным направлением для экономического развития страны. За этими заявлениями ничего не стояло. А через три месяца Армения подписалась под "Маршрутом Трампа", и мечты о Персидском заливе стали приобретать более-менее реальные очертания. Азербайджан в очередной раз указал соседу на простую истину: дела Армении не зависят от Индии или кого-то еще. Они зависят только от Азербайджана. Построив коридор через Мегри, она получит свой вожделенный выход на Ближний Восток и без индийских обещаний.

Порт Чабахар никуда не денется. Он остается на своем месте, но без индийских вливаний и под санкциями. Но это уже совсем другая история.