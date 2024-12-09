Армения рвется в проект, который ей не по зубам

Автор: Лейла Таривердиева

В конце минувшей недели министерство экономики Армении отчиталось о ноябрьском визите своей делегации в Иран. Визит был ознакомительным. Армянскую делегацию всесторонне проинформировали о возможностях порта Чабахар в Оманском заливе, представили его преимущества и перспективы. Напомним, что Армения каким-то образом оказалась в обойме планов Индии и Ирана по транзиту и с октября прошлого года ходит вся такая взволнованная. Год назад министр территориального управления и инфраструктур РА почему-то участвовал в проходившем в Мумбае Глобальном морском саммите Индии и обсуждал там участие своей страны в управлении портом Чабахар. С тех пор Индия, записавшаяся в подруги Еревана, нашла, куда его пристроить в своей сетке планов обхода Китая.

Информируя журналистов о своей экскурсии, замминистра экономики Насибян красочно расписал, какой интерес будет представлять этот иранский порт для армянских логистических компаний после создания там необходимой инфраструктуры. Порт "станет для Армении важным хабом для развития и углубления торговых отношений с внешним миром", заявил Насибян. Индия с Ираном, судя по всему, тоже ждут не дождутся, когда Армения станет заинтересована, и потому в ходе экскурсии в ИРИ был подписан меморандум между армянской компанией и иранской стороной. Представитель ведомства очень надеется, что вскоре будут подписаны настоящие контракты, и армянские компании приступят к работе в Чабахаре.

Новости прошлой недели были оптимистичными и говорили о том, что дела продвигаются семимильными шагами. Армянские чиновники затаили дыхание в ожидании превращения своей страны в морскую державу посредством выхода к Оманскому проливу.

Однако в понедельник журналисты другого издания обратились в Минэкономики за комментарием, и в полученной информации уже не было тех бравурных фраз, которые разлетелись по армянским медиа первоначально. Там сообщили, что запланированная на сентябрь трехсторонняя встреча с участием Армении, Ирана и Индии по запуску нового торгового маршрута не состоялась. Но Армения продолжает обсуждать создание мультимодального скоростного маршрута. Правда, сроки его запуска пока остаются неопределенными. Как неясна и роль самой Армении в управлении иранским портом Чабахар. "Формат участия Армении в порту все еще обсуждается", - признались в ведомстве.

Формат участия в проекте Армении, пожалуй, это самое сложное, что придется решать ее партнерам. Куда пристроить участника, не способного внести никакого вклада в общее дело? Армения ничего не может предложить кроме своей территории. Именно территории, а не инфраструктуры. Если Индия рассчитывает обойти китайский "Пояс и путь" и утереть нос пакистанскому порту Гвадар, ей нужны совсем другие партнеры.

Как известно, наиболее быстрыми и эффективными способами для масштабных грузоперевозок являются железная дорога и море. Железные дороги в Иране и Армении находятся в плохом состоянии, к тому же они не соединены, а значит, грузы должны перегружаться на автотранспорт, пересекать границу и далее снова быть погружены на грузовой поезд, чтобы по некачественной железной дороге доползти до черноморских портов Грузии. Если использовать только фуры, то о больших объемах экспорта можно забыть. Но и в этом случае полно проблем. Армения предлагает партнерам дорогу через Верхний Ларс на грузино-российской границе для транзита в страны ЕАЭС, и это нечестно с ее стороны. Это обман. По данным на 9 декабря, на этом пограничном пункте проезда ожидают 1400 фур, принадлежащих армянским грузоперевозчикам, а всего дожидаются очереди около 5 тысяч транспортных средств. И это продолжается уже неделю. Никаких других выходов на страны ЕАЭС у Армении нет. Только этот пограничный переход, зависящий от погодных условий.

Надежный и качественный выход как на Европу, так и на страны ЕАЭС имеется у Азербайджана, но Индии упорно хочется приласкать Армению. Ее проблемы.

О железной дороге Север-Юг в Армении в последнее время уже не говорят. Сейчас соседи ускоренно строят автомагистраль. Реализация проекта началась сто лет назад, и только в последние два года дела, наконец, пошли. России и Ирану армянский Север-Юг никогда не был нужен. Но вступившая в клуб Индия предоставила армянам возможность почувствовать себя в игре. И в Армении заторопились. В 2023 году стройка резко зашевелилась. Несложный участок магистрали будет готов в будущем году. А самое сложное еще впереди. Самый сложный, южный участок транспортного коридора планируется сдать не ранее 2032 года. Готова ли Индия столько ждать осуществления своих грандиозных планов, это большой вопрос. У нее только десять лет на все про все.

С мая этого года Индия стала управителем порта Чабахар. Иран передал на десять лет под ее управление свой единственный порт, имеющий прямой выход в Индийский океан. Индия планирует превратить порт, помимо всего прочего, в транзитный узел МТК Север-Юг, предложив включить его в восточную ветку коридора. Как кажется армянской стороне, вопрос партнерства Армении уже решен, так как у власти ее подружка. А решен ли?

По сообщениям российских СМИ, индийские предприниматели, посещая Россию, активно предлагают поставки через Чабахар, указывая на их высокую рентабельность и быстрые сроки. Грузы в Россию обещают доставлять за 11 дней против 40 дней доставки через Суэцкий канал. При этом, комментируя и анализируя проект, никто не вспоминает об Армении. Во всяком случае, российская сторона однозначно рассматривает в качестве транзитной страны на западном маршруте коридора Азербайджан. Уточним, что восточный маршрут МТК, к которому Индия хочет подключить порт Чабахар, проходит через Иран, Афганистан, Центральную Азию, а западный идет в Россию через Иран и Азербайджан. Это уже наработанные маршруты, которые успешно действуют. Западный маршрут активно работает, несмотря на то, что Иран никак не достроит железнодорожный участок Решт-Астара, чтобы соединить в одну линию железные дороги свои, азербайджанские и российские, что в разны упростило бы логистику. Это, кстати, сделало бы реально эффективным задуманный Индией проект. Десять лет - это не такой большой срок, чтобы ожидать завершения строек в Армении. В принципе, это элементарно.

Элементарно также то, что самой Армении Чабахар совершенно не нужен. Какие грузы собираются принимать и отправлять в этом порту армянские логистические компании, никому неизвестно. Почти 80 процентов армянского экспорта идет в Европу и Россию. Та же история с импортом. Объемы экспортно-импортных операций (не стоимость, а именно физические объемы) не велики. Поэтому этой стране нет никакого смысла арендовать порты в Персидском или Оманском заливах. Для чего они ей? В 2023 году из Армении в Индию было экспортировано продукции всего на 35 миллионов долларов. Около 95 процентов из этой суммы составило необработанное или полуобработанное золото. Единственной заслуживающей внимания статьей индийского экспорта в Армению является вооружение. Эта страна стала крупнейшим импортером индийского оружия.

Это все понятно и партнерам Армении. Поэтому новый управитель порта Чабахар никак не может определиться с ролью армянской стороны. С ее транзитной ролью мы разобрались - она в ближайшие годы будет никакой. Но и в Чабахаре ей будет нечего делать, разве что удовлетворять свою гордыню. Подписать соглашение можно, отправить в Чабахар своих представителей - тоже не проблема. Вопрос в том, что принесет это самой Армении кроме морального удовлетворения.

Для того, чтобы стать реально полезной и зарабатывать на своей нужности, Армении не обязательно бегать по чужим домам, все возможности для этого имеются в регионе. Но в Ереван все равно продолжают идти за миражами в желании догнать и перегнать Азербайджан.

Что ж, флаг им в руки...