"Перекресток мира" против Среднего коридора: Армению снова используют

Автор: Лейла Таривердиева

На Мальте прошло заседание Совета министров ОБСЕ. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян занимался в ходе мероприятия промоушном "перекрестка мира" Пашиняна. Мертворожденный проект Мирзоян пропагандировал на встречах с коллегами из других стран, демонстрируя его якобы преимущества со всех сторон. "Перекресток мира" включен в список обязательных для чиновников тем, которые они должны поднимать, ловя любые возможности. В кулуарах мероприятия Мирзоян агитировал за пашиняновский проект коллег из Нидерландов, Казахстана, Грузии и других, кто готов был его слушать.

&quot;Перекресток&quot; Пашиняна зашёл в тупик - все говорят о Зангезурском коридоре

"Перекресток" Пашиняна зашёл в тупик - все говорят о Зангезурском коридоре

Пока глава МИД Армении занимается промоушном радужных фантазий Никола Пашиняна, в бесцветной реальности Армения остается изолированной и зависящей от капризов климата и отсутствия внутренних возможностей. Особенно грубо эта реальность вторгается в грандиозные планы Еревана с наступлением зимы. Завалило снегом грузинский Верхний Ларс - и 1200 армянских фур застряли на грузино-российской границе. У Армении нет никаких других путей, чтобы поддерживать экономические связи со своим главным торговым партнером - Россией, благодаря которой армянская экономика растет как на дрожжах. У Армении вообще нет сколько-нибудь надежных и эффективных транспортных коридоров ни в одном направлении. И не будет, пока закрыты границы. Непонятно, на что надеется Ереван, рекламируя свой "перекресток". Вероятно, рассчитывает заболтать партнеров, ослепить блистательностью надуманных перспектив, пока что-нибудь не изменится.

Не имея никакого четкого проекта, никаких конкретных расчетов, не решив никаких вопросов, связанных с реализацией "перекрестка", Армения уже проводит форумы и конференции, демонстрирует на стенке карты, где маркером расчерчены какие-то маршруты. Сразу видно, что у Еревана нет никакого опыта в реализации международных проектах. Самое главное условие - они должны быть реалистичны и исходить из реальной ситуации в стране и вокруг нее. В случае Армении это закрытые границы, отсутствие финансовых и кадровых ресурсов для осуществления подобных проектов, а также нулевой авторитет страны и ее руководства. Чтобы проводить форумы на тему транзитного хаба, нужно иметь какие-то основы, демонстрирующие, что Армения способна решать подобные задачи. Эта страна без посторонней помощи не смогла в течение двадцати лет проложить одну шоссейную дорогу, какой уж там "перекресток". Рекламируя проект, Пашинян стремится не столько привлечь инвесторов (что проблематично), сколько найти сторонников, готовых надавить на Баку и заставить его открыть для армян коммуникации. Эту цель преследуют премьер и его команда, расписывая на международных площадках, как замечательно изменится в лучшую сторону региональный транзит, когда заработает "перекресток мира", как его не хватало Западу и Востоку и как много пользы они от него получат.  

Пашиняну мерещатся транзитные миллиарды

Пашиняну мерещатся транзитные миллиарды

Для внутреннего же пользования приготовлена другая, но не менее невероятная версия, которую недавно озвучил Никол Пашинян.

Выступая на таком вот форуме в октябре, он объявил, что проект может принести Армении десятки миллиардов долларов. И именно по этой причине Азербайджан так завидует и так старается мешать его осуществлению. Мы, оказывается, боимся, что Армения разбогатеет и использует свои миллиарды против нас. Если же у нас есть агрессивные планы против безобидных мирных армян, то "перекресток мира" поможет Еревану помешать этим коварным планам. Никол Пашинян постарался донести до армянского общества и присутствующих слушателей причину, по которой "перекресток мира" оказался в фокусе правительства, в то время, как у Армении масса других, более реальных проблем. Армяне должны закрывать глаза и видеть как наяву обещанные Пашиняном "огромные экономические потоки", проходящие через их страну. То, что за словами ничего не стоит, это уже не забота простых армян.

Между тем, мечты о перекрестке могли бы получить осязаемые очертания, если бы Армения думала своей, а не чужой головой. В стране не случайно бытует мнение, что "перекресток мира" это навязанный извне проект. Хотя Пашинян все отрицает, утверждая, что проект нужен самой Армении как воздух, у этой версии есть право на жизнь. Армения не располагает никакими возможностями и инфраструктурой для международного транзита. Все это нужно будет создавать с нуля. Обойдутся проекты в астрономическую сумму, потому что рельеф страны потребует создания сложных инженерных конструкций, прокладки десятков тоннелей, мостов и так далее. Никто из нынешних партнеров Армении не станет за это платить. Напомним, что и бывший опекун, Россия, в свое время отказалась финансировать железную дорогу Армения-Иран, назвав ее тупиковым проектом.

Американо-армянские планы и дырка от бублика – ЕЩЕ РАЗ О ЛОГИСТИКЕ

Американо-армянские планы и дырка от бублика – ЕЩЕ РАЗ О ЛОГИСТИКЕ

"Перекресток мира" невозможен. Но при этом его призрак необходим тем, кто хочет взять регион под контроль, помешать уже налаженным и создающимся транзитным коридорам, завязанным на Китае. То есть Армению снова используют. Никакого "перекрестка" не будет, и Пашинян это знает лучше всех. Доходы потекли бы в Армению в случае восстановления Зангезурского коридора, но для принятия такого решения необходима политическая воля и независимость. Ни того, ни другого у Никола Пашиняна нет.

Так же армяне мешали строительству дороги через Зангезур и в советское время. Решение вопроса затянулось на много лет, и дорога была введена в эксплуатацию лишь незадолго до начала депортации азербайджанцев из Армении. Ереван упирался изо всех сил, выдумывал причины, поражая глупостью Совмин и Госплан СССР. Армяне на выдумку хитры, как известно. В качестве обоснования отказа было заявлено о возможностях выращивания на этой территории  субтропических культур с доходом в 50 миллионов рублей. Затем была придумана версия о залежах полезных ископаемых вдоль намеченного маршрута. И, наконец, Ереван заявил, что в Зангезуре будут строиться деревни для "репатриантов" и места для железной дороги там просто не остается. Еще немного, и армянская сторона объявила бы, что нашла в Зангезуре нефть, лишь бы не открыть  Азербайджану прямой доступ к его автономии.

Прошли десятилетия. Ни бананов, ни нефти, ни деревень для "репатриантов". Зато фантазия бьет ключом. И все по голове.