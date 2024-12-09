"Перекресток мира" против Среднего коридора: Армению снова используют

Автор: Лейла Таривердиева

На Мальте прошло заседание Совета министров ОБСЕ. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян занимался в ходе мероприятия промоушном "перекрестка мира" Пашиняна. Мертворожденный проект Мирзоян пропагандировал на встречах с коллегами из других стран, демонстрируя его якобы преимущества со всех сторон. "Перекресток мира" включен в список обязательных для чиновников тем, которые они должны поднимать, ловя любые возможности. В кулуарах мероприятия Мирзоян агитировал за пашиняновский проект коллег из Нидерландов, Казахстана, Грузии и других, кто готов был его слушать.

Пока глава МИД Армении занимается промоушном радужных фантазий Никола Пашиняна, в бесцветной реальности Армения остается изолированной и зависящей от капризов климата и отсутствия внутренних возможностей. Особенно грубо эта реальность вторгается в грандиозные планы Еревана с наступлением зимы. Завалило снегом грузинский Верхний Ларс - и 1200 армянских фур застряли на грузино-российской границе. У Армении нет никаких других путей, чтобы поддерживать экономические связи со своим главным торговым партнером - Россией, благодаря которой армянская экономика растет как на дрожжах. У Армении вообще нет сколько-нибудь надежных и эффективных транспортных коридоров ни в одном направлении. И не будет, пока закрыты границы. Непонятно, на что надеется Ереван, рекламируя свой "перекресток". Вероятно, рассчитывает заболтать партнеров, ослепить блистательностью надуманных перспектив, пока что-нибудь не изменится.

Не имея никакого четкого проекта, никаких конкретных расчетов, не решив никаких вопросов, связанных с реализацией "перекрестка", Армения уже проводит форумы и конференции, демонстрирует на стенке карты, где маркером расчерчены какие-то маршруты. Сразу видно, что у Еревана нет никакого опыта в реализации международных проектах. Самое главное условие - они должны быть реалистичны и исходить из реальной ситуации в стране и вокруг нее. В случае Армении это закрытые границы, отсутствие финансовых и кадровых ресурсов для осуществления подобных проектов, а также нулевой авторитет страны и ее руководства. Чтобы проводить форумы на тему транзитного хаба, нужно иметь какие-то основы, демонстрирующие, что Армения способна решать подобные задачи. Эта страна без посторонней помощи не смогла в течение двадцати лет проложить одну шоссейную дорогу, какой уж там "перекресток". Рекламируя проект, Пашинян стремится не столько привлечь инвесторов (что проблематично), сколько найти сторонников, готовых надавить на Баку и заставить его открыть для армян коммуникации. Эту цель преследуют премьер и его команда, расписывая на международных площадках, как замечательно изменится в лучшую сторону региональный транзит, когда заработает "перекресток мира", как его не хватало Западу и Востоку и как много пользы они от него получат.

Для внутреннего же пользования приготовлена другая, но не менее невероятная версия, которую недавно озвучил Никол Пашинян.

Выступая на таком вот форуме в октябре, он объявил, что проект может принести Армении десятки миллиардов долларов. И именно по этой причине Азербайджан так завидует и так старается мешать его осуществлению. Мы, оказывается, боимся, что Армения разбогатеет и использует свои миллиарды против нас. Если же у нас есть агрессивные планы против безобидных мирных армян, то "перекресток мира" поможет Еревану помешать этим коварным планам. Никол Пашинян постарался донести до армянского общества и присутствующих слушателей причину, по которой "перекресток мира" оказался в фокусе правительства, в то время, как у Армении масса других, более реальных проблем. Армяне должны закрывать глаза и видеть как наяву обещанные Пашиняном "огромные экономические потоки", проходящие через их страну. То, что за словами ничего не стоит, это уже не забота простых армян.

Между тем, мечты о перекрестке могли бы получить осязаемые очертания, если бы Армения думала своей, а не чужой головой. В стране не случайно бытует мнение, что "перекресток мира" это навязанный извне проект. Хотя Пашинян все отрицает, утверждая, что проект нужен самой Армении как воздух, у этой версии есть право на жизнь. Армения не располагает никакими возможностями и инфраструктурой для международного транзита. Все это нужно будет создавать с нуля. Обойдутся проекты в астрономическую сумму, потому что рельеф страны потребует создания сложных инженерных конструкций, прокладки десятков тоннелей, мостов и так далее. Никто из нынешних партнеров Армении не станет за это платить. Напомним, что и бывший опекун, Россия, в свое время отказалась финансировать железную дорогу Армения-Иран, назвав ее тупиковым проектом.

"Перекресток мира" невозможен. Но при этом его призрак необходим тем, кто хочет взять регион под контроль, помешать уже налаженным и создающимся транзитным коридорам, завязанным на Китае. То есть Армению снова используют. Никакого "перекрестка" не будет, и Пашинян это знает лучше всех. Доходы потекли бы в Армению в случае восстановления Зангезурского коридора, но для принятия такого решения необходима политическая воля и независимость. Ни того, ни другого у Никола Пашиняна нет.

Так же армяне мешали строительству дороги через Зангезур и в советское время. Решение вопроса затянулось на много лет, и дорога была введена в эксплуатацию лишь незадолго до начала депортации азербайджанцев из Армении. Ереван упирался изо всех сил, выдумывал причины, поражая глупостью Совмин и Госплан СССР. Армяне на выдумку хитры, как известно. В качестве обоснования отказа было заявлено о возможностях выращивания на этой территории субтропических культур с доходом в 50 миллионов рублей. Затем была придумана версия о залежах полезных ископаемых вдоль намеченного маршрута. И, наконец, Ереван заявил, что в Зангезуре будут строиться деревни для "репатриантов" и места для железной дороги там просто не остается. Еще немного, и армянская сторона объявила бы, что нашла в Зангезуре нефть, лишь бы не открыть Азербайджану прямой доступ к его автономии.

Прошли десятилетия. Ни бананов, ни нефти, ни деревень для "репатриантов". Зато фантазия бьет ключом. И все по голове.