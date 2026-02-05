https://news.day.az/unusual/1814188.html В SIM-картах нашли золото Китайцы массово скупают старые SIM-карты с целью добычи золота. Как сообщает Day.Az, один из китайских переработчиков опубликовал в соцсетях видео на эту тему. Так, он продемонстрировал, что приобрел 2 тонны SIM-карт и получил из них 191 грамм золота.
В SIM-картах нашли золото
Китайцы массово скупают старые SIM-карты с целью добычи золота.
Как сообщает Day.Az, один из китайских переработчиков опубликовал в соцсетях видео на эту тему.
Так, он продемонстрировал, что приобрел 2 тонны SIM-карт и получил из них 191 грамм золота.
Видео быстро распространилось, и сейчас многие люди пытаются повторить этот способ добычи золота.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре