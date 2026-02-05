В SIM-картах нашли золото

Китайцы массово скупают старые SIM-карты с целью добычи золота.

Как сообщает Day.Az, один из китайских переработчиков опубликовал в соцсетях видео на эту тему.

Так, он продемонстрировал, что приобрел 2 тонны SIM-карт и получил из них 191 грамм золота.

Видео быстро распространилось, и сейчас многие люди пытаются повторить этот способ добычи золота.