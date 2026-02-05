Мы живем в эпоху все более широкого распространения дезинформации.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров на мероприятии "Молодежная неделя Движения неприсоединения" в Баку.

"Это легко заметить, когда вы обсуждаете новости, например, с представителями молодого поколения или, наоборот, со старшими членами семьи - бабушками и дедушками, а иногда и с родителями. Они нередко делятся материалами, увиденными в социальных сетях без фильтрации и проверки фактов, - сенсационными сообщениями, которые на деле оказываются дезинформацией, фейками или искусственно созданными информационными вбросами", - сказал он.

Э. Искендеров отметил, что технологии играют в этом процессе огромную роль, а искусственный интеллект является одним из наиболее показательных примеров того, как научно-технологические достижения могут использоваться для искажения реальности.

"Это означает, что необходимы устойчивые и системные усилия, направленные на то, чтобы наука и технологии играли противоположную роль - служили инструментами противодействия дезинформации, развития критического мышления и интеграции этих подходов в дипломатические процессы", - подчеркнул он.

По словам Э. Искендерова, в то же время это крайне чувствительная тема, поскольку на первый план выходят вопросы цензуры, свободы информации и свободы выражения мнений. Поиск баланса между этими принципами остаётся серьёзным вызовом.