Законы бизнеса должны быть актуальны не только на стадии исполнения, но и на стадии разработки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный исполнительный директор ООО PASHA Holding Джалал Гасымов на Международном юридическом форуме LEGIS, проходящем сегодня в Баку.

"Закон пишется в конце концов для того, чтобы общество двигалось вперед. Государство хочет, чтобы темпы экономики росли, и бизнес также ускоряет этот темп. Основная цель LEGIS - это диалог и совместная ответственность", - отметил он.

Дж.Гасымов сказал, что право часто воспринимается как механизм, препятствующий развитию. Однако только плохое право препятствует этому развитию.

"Мы уже можем представить первый выпуск журнала LEGIS. PASHA Holding является сторонником сотрудничества между государственным и частным секторами. В этот период в экономике и технологиях происходят значительные изменения. Мы внедряем эти технологии. В государственных структурах существует необходимая бюрократия, без которой ничего не возможно. Бизнес и общество могут помогать друг другу и двигаться вперед", - подчеркнул он.