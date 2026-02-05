На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба, а в западном полушарии зафиксированы сильные полярные сияния. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3", - говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящий момент в Канаде и над северными штатами США наблюдаются полярные сияния - они уже достигли максимального десятого уровня по интенсивности.