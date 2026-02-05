В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров по Украине

В Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров по Украине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

4 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию РФ возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Украина направила в ОАЭ руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других чиновников.

