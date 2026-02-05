https://news.day.az/society/1814130.html В Мингячевире на несколько часов отключат электроэнергию Сегодня на территории Мингечевирской электрической сети (ЭС) будут проведены работы по реконструкции на воздушной линии 6 кВ, отходящей от подстанции 110/6 кВ. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".
Сегодня на территории Мингячевирской электрической сети (ЭС) будут проведены работы по реконструкции на воздушной линии 6 кВ, отходящей от подстанции 110/6 кВ.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".
Отмечается, что в связи с этим с 09:00 до 12:00 будет временно приостановлена подача электроэнергии в городе Мингячевир на территории Карабахского канала, в жилом массиве Инджилли и на улице Кероглу. После завершения работ по реконструкции указанные районы будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.
