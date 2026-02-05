Молодежная неделя ДН - это пространство, созданное для открытого диалога

Молодежная неделя Движения неприсоединения - это пространство, созданное для открытого, честного и межпоколенческого диалога.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Молодежной организации Движения неприсоединения Лейла Гасанова на мероприятии "Молодежная неделя Движения неприсоединения" в Баку.

"В течение ближайших дней мы будем обсуждать дипломатию в условиях неопределенности, устойчивое развитие и энергетический переход, городское развитие, а также навыки, которые необходимы молодым людям для построения осмысленной карьеры в международной и политико-ориентированной сферах. Эти обсуждения отражают как глобальные вызовы, так и ключевые ценности самого Движения неприсоединения, и включает в себя сотрудничество, диалог и взаимное уважение",- сказала она.

По ее словам, эта неделя посвящена выходу за рамки разговоров. Речь идет о соединении идей с действиями, а политики - с людьми.

"Мы часто слышим, что молодежь - это лидеры завтрашнего дня, но она также является активным участником уже сегодня, привнося свежие взгляды, ответственность и искреннюю приверженность поиску решений", - отметила Л.Гасанова.

Она подчеркнула, что в мероприятии принимают участие более 100 человек.