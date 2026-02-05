Названы примерные сроки визита вице-президента США в Азербайджан

Названы примерные сроки визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, по информации Associated Press, сперва Вэнс возглавит делегацию президента Дональда Трампа на зимних Олимпийских играх 2026 года. После он направится в Азербайджан и Армению с целью продемонстрировать поддержку мирного соглашения, достигнутого при посредничестве Белого дома в прошлом году.

Отмечается, что недельная поездка может стать одной из немногих зарубежных поездок Вэнса в этом году.

Как сообщила в прошлом месяце глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, Трамп и члены его кабинета сосредотачиваются преимущественно на внутренних вопросах и поездках внутри страны в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

В состав делегации, которая будет присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, войдут вторая леди Уша Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и посол США в Италии Тилман Фертитта.