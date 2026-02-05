Маск признал, что деньги не приносят счастья

Предприниматель Илон Маск заявил, что деньги не приносят ему счастья.

Как сообщает Day.Az, соответствующую публикацию он сделал в соцсети Х.

"Тот, кто сказал "деньги не могут купить счастье", действительно знал, о чем говорил", - написал Маск, поставив грустный эмоджи в конце сообщения.

Ранее стало известно, что Илон Маск стал первым человеком в истории, состояние которого превысило отметку в 800 млрд долларов. По сообщению Forbes Real-Time Billionaires, Маск разбогател после сделки по слиянию SpaceX и xAI, которая оценила объединенную компанию в 1,25 трлн. долларов. Ему осталось не так много, чтобы стать первым в мире триллионером, отметило издание.

До сделки Маску принадлежало около 42% SpaceX и 49% xAI. В декабре SpaceX объявила о предложении по выкупу акций у сотрудников и ранних инвесторов, в рамках которого компания была оценена примерно в 800 млрд долларов. Исходя из этой оценки, стоимость доли Илона Маска в SpaceX составляла около 336 млрд долларов. В январе xAI привлекла финансирование при оценке компании в 230 млрд долларов. Исходя из этой оценки, Forbes оценивает долю Илона Маска в стартапе примерно в 122 млрд долларов.

За последние четыре месяца Маск уже четырежды обновлял рекорды по размеру состояния.

В октябре он стал первым в мире человеком с состоянием в 500 млрд долларов после резкого роста акций Tesla на фоне его ухода из департамента эффективности правительства США (DOGE). В декабре состояние Маска превысило 600 млрд долларов на фоне роста оценки SpaceX. Всего несколько дней после этого оно доросло до 700 млрд долларов, когда Верховный суд штата Делавэр восстановил опционы Маска на акции Tesla, которые аннулировала нижестоящая инстанция в 2024 году.