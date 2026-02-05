В Белом доме раскрыли, когда Трамп примет решение по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях по контролю над ядерным оружием (ЯО). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам собеседника агентства, американский лидер прояснит этот вопрос, когда сам посчитает нужным.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире.

Ранее Трамп заявил, что беспокоится о своей безопасности.