В 2026 году мы ставим перед собой цель оказать более широкую поддержку юрсообществу

В 2026 году мы ставим перед собой цель оказать более широкую поддержку юридическому сообществу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор департамента по связям с юридическими и государственными органами OOO PASHA Holding Айтадж Гасымова на сегодняшнем LEGIS Международном юридическом форуме в Баку.

Она отметила, что 2025 год, объявленный в Азербайджане годом Конституции и суверенитета, вновь подчеркнул важность права в нашей государственности.

"Право - это не просто свод нормативных актов. Это один из основных столпов суверенитета и правового государства. Концепция LEGIS изначально не была задумана как разовое мероприятие. Наша цель - создать платформу, поддерживающую юридическое сообщество Азербайджана и обеспечивающую его устойчивое развитие. Мы уже предприняли несколько конкретных шагов в этом направлении", - отметила А.Гасымова.

Представитель PASHA Holding сообщила, что были проведены встречи с ведущими юридическими и бизнес-организациями Турции, обмен опытом и идеями:

"Мы также встречались с азербайджанскими студентами, обучающимися в разных регионах Турции в области права, интересовались их проблемами и старались оказывать помощь в пределах наших возможностей. Параллельно мы наладили связи с соответствующими государственными органами и юридическим сообществом в Азербайджане, чтобы обсудить, какие институциональные шаги необходимы для обеспечения устойчивости и развития инициативы LEGIS.

По итогам этих встреч стало ясно, что потребности юридического сообщества не могут быть удовлетворены только локальными инициативами. Нужна более широкая и системная модель. Исходя из этой потребности, был сформирован проект Legislation. Этот проект станет реальным механизмом, который будет передавать законодательные идеи и инициативы международных специалистов в области права и соответствующих органов государственной власти. Команда LEGIS стремится собирать вопросы, волнующие бизнес-сообщество и юридическое сообщество, и представлять их в соответствующие государственные органы".

Она также подчеркнула, что был выпущен журнал LEGIS, который соответствует всем академическим стандартам, но при этом доступен и в научно-популярном формате:

"Журнал был выпущен тиражом более тысячи экземпляров, и сегодня он представлен вам. Мы надеемся, что этот выпуск будет продолжать выходить и в последующие годы. В журнале представлены статьи и интервью ведущих юристов и ученых, а также основные темы, обсуждавшиеся в рамках LEGIS 2025.

Мотивация молодых юристов всегда была для нас приоритетным вопросом. В этой связи мы объявили конкурс эссе, организованный в соответствии с международными академическими и юридическими стандартами, с прозрачными и справедливыми критериями. В ходе отбора мы встретили работы, отличающиеся высоким аналитическим мышлением, глубоким содержанием и качественным изложением. Сегодня мы наградим победителей этого конкурса".

А.Гасымова отметила, что публикация одной из статей победителей конкурса в журнале LEGIS имеет особую ценность.

"Мы также реализовали программу наставничества, исходя из принципа "Знания увеличиваются, когда ими делятся". В настоящее время девять участников проходят обучение в рамках этой программы. Эти участники прошли специализированные программы развития под руководством опытных наставников. В будущем мы планируем расширить эту платформу, привлекать новых наставников и опытных специалистов. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 2026 году мы поставили перед собой цель расширить наши проекты, укрепить сотрудничество и оказать более широкую поддержку юридическому сообществу. Хочу выразить глубокую благодарность всем нашим партнерам за стратегическую поддержку в реализации этих инициатив, особенно за доверие и поддержку на уровне руководства. Эта поддержка - не только ресурсы, но и доверие, и долгосрочный взгляд, что для нас чрезвычайно важно".