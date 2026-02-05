Аркадий Гукасян приговорен к 20 годам лишения свободы

На судебном процессе по делу граждан Армении, продолжающемся в Бакинском военном суде, зачитываются приговоры в отношении обвиняемых лиц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, было отмечено, что, хотя подсудимый Аркадий Гукасян обвиняется в совершении преступлений, наказуемых пожизненным заключением, и эти обвинения нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку на момент вынесения окончательного решения суда, то есть приговора, подсудимому исполнилось 65 лет, он не может быть приговорен к пожизненному заключению в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно приговору, обвиняемый Аркадий Гукасян был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Отметим, что прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, также выступали с предложениями приговорить обвиняемого к 20 годам лишения свободы.

Суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговоров.