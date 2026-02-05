Rystad Energy оценила динамику цен на нефть в ближайшие два года

Средняя цена за баррель нефти в ближайшие два года составит 60 долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор по исследованиям по региону Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) независимой исследовательской и аналитической компании в сфере энергетики Rystad Energy Адитья Сарасват.

"В этом году цены на нефть составляют 60 долларов за баррель, и прогноз на следующий год такой же - 60 долларов за баррель. Это фундаментальные показатели, основанные на текущем балансе спроса и предложения. Конечно, геополитические потрясения или изменения в политике ОПЕК могут повлиять на рынок, но в целом сочетание фундаментальных факторов с текущим спросом и предложением даёт именно эти значения", - сказал он.

По словам А. Сарасвата, наблюдаются небольшие колебания спотовых цен: геополитические события не удерживают премии на высоком уровне долго.

"Например, при обострении ситуации в Иране цены временно растут, но затем снова снижаются. То есть, если события не воздействуют напрямую на цепочки поставок и спрос, цены остаются относительно стабильными", - отметил он.