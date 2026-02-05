В январе взносы от страхования по безработице превысили 17 млн манатов

Поступления по взносам на страхование от безработицы по сравнению с соответствующим периодом 2025 года увеличились на 7,4% и превысили 17,2 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, поступления от внебюджетных организаций выросли на 10,9% и составили почти 14,5 млн манатов.

Отметим, что в январе 2026 года через Государственную налоговую службу в государственный бюджет поступило более 2 млрд 50,3 млн манатов налогов, что на 50,3 млн манатов превышает прогноз.

