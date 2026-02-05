https://news.day.az/economy/1814250.html В январе взносы от страхования по безработице превысили 17 млн манатов Поступления по взносам на страхование от безработицы по сравнению с соответствующим периодом 2025 года увеличились на 7,4% и превысили 17,2 млн манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, поступления от внебюджетных организаций выросли на 10,9% и составили почти 14,5 млн манатов.
Отметим, что в январе 2026 года через Государственную налоговую службу в государственный бюджет поступило более 2 млрд 50,3 млн манатов налогов, что на 50,3 млн манатов превышает прогноз.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане выросли поступления по обязательным соцвзносам.
