Президент Ильхам Алиев: Поддержка Азербайджаном усилий братской страны в восстановительных работах является наглядным выражением наших дружественных отношений

Как проявление нашего братского долга Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш, принимал активное участие в закладке там "Азербайджанского квартала". Поддержка Азербайджаном усилий братской страны в восстановительных и строительных работах является наглядным выражением наших дружественных и союзнических отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю третьей годовщины землетрясения, которое глубоко потрясло братскую страну.

Глава государства выразил уверенность, что прочное азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество, основанные на философии "Одна нация, два государства", и впредь способствуя процветанию наших народов, будут служить обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.