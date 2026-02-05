Пользователи iPhone жалуются на сбои Face ID

Биометрическая система Face ID в iPhone перестала корректно работать на многих смартфонах после выхода обновления iOS 26.2.1. На это обратило внимание издание The Mac Observer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующие публикации обнаружили на Reddit. Автор одного из постов заметил, что из-за iOS 26.2.1 сенсор Face ID перестал правильно работать и узнавать пользователя - ему приходится каждый раз вводить цифровой код, чтобы разблокировать устройство.

Журналисты издания изучили жалобы и выяснили, что очень часто датчик Face ID переставал работать в сторонних приложениях - банковских сервисах, соцсетях и других программах. Некоторые владельцы смартфонов отметили, что функция разблокировки по биометрии стала работать очень медленно.

Кроме жалобы на Face ID пользователи рассказали о проблемах с браузером Safari - у некоторых пропали сохраненные вкладки. Также владельцы iPhone пожаловались на исчезнувшие сохраненные места в Apple Maps, многочисленные сбои центра управления гаджетами умного дома HomeKit. Отдельно обращают внимание, что iOS начинает занимать больше места в памяти смартфона.

В Apple пока не отреагировали на сообщения.