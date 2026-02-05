Президент Ильхам Алиев: Непоколебимое братство, лежащее в основе азербайджано-турецких отношений, проявило свою истинную сущность в трудный момент
Это бедствие стало серьезным гуманитарным испытанием для Турции. За одну ночь погибли тысячи людей, многие города и населенные пункты были разрушены. С глубокой болью наблюдая за происходящим в те дни, азербайджанский народ воспринял горе братской Турции как свое собственное, разделил ее скорбь.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю третьей годовщины землетрясения, которое глубоко потрясло братскую страну.
Глава государства отметил, что непоколебимое братство, лежащее в основе азербайджано-турецких отношений, проявило свою истинную сущность именно в такой трудный момент. С первых мгновений трагедии Азербайджанское государство и общество, оставаясь верным принципам единства и солидарности, находились рядом с Турцией, протянули ей руку помощи и поддержки.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре