Кадры обильного снегопада на Камчатке удивили пользователей соцсетей - ВИДЕО
Обильный снегопад, выпавший на Камчатке удивил пользоватстей социальных сетей.
Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в Телеграм, запечатлен таймплапс с камеры, установленной в одном из дворов.
Представляем вашему вниманию это видео:
