Сильные ливни и разлив рек вынудили власти Марокко начать массовую эвакуацию

В среду власти Марокко призвали жителей уязвимых к наводнениям районов северо-западных равнин страны незамедлительно эвакуироваться на фоне нарастающей угрозы затопления. Причиной стали продолжительные ливни, разлив рек и вынужденный сброс воды из переполненных водохранилищ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, общее число эвакуированных достигло 108 432 человек.

По данным Министерства внутренних дел страны, в спасательных операциях в районах, под водой уже оказались сельскохозяйственные угодья и населенные пункты на северо-западе страны, задействованы вертолеты.

Согласно официальным данным, количество осадков в стране увеличилось на 215% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило средний многолетний уровень на 54%.

Наиболее масштабная эвакуация прошла в Ксар-эль-Кебире, где, по информации властей, свои дома уже покинули около 85% жителей. Многие жилые кварталы оказались затоплены после выхода реки Лукус из берегов на прошлой неделе.

Жители города также сообщают о перебоях с электроснабжением в отдельных районах.

Ранее стало известно, что на юг Испании и Португалию обрушились сильные ливни. Испания сохраняет повышенный уровень готовности.