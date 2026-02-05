https://news.day.az/society/1814199.html

В Хачмазе поезд столкнулся с автомобилем, есть погибший

В Хачмазе поезд столкнулся с автомобилем. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, на железнодорожном переезде в селе Нараджан поезд сбил движущийся автомобиль марки "VAZ".