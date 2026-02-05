https://news.day.az/society/1814199.html В Хачмазе поезд столкнулся с автомобилем, есть погибший В Хачмазе поезд столкнулся с автомобилем. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, на железнодорожном переезде в селе Нараджан поезд сбил движущийся автомобиль марки "VAZ".
Водитель автомобиля, житель села Агтала района Хачмаз, 2004 года рождения, Челебиев Саид Ильхам оглу, получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
