В Хачмазе поезд столкнулся с автомобилем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, на железнодорожном переезде в селе Нараджан поезд сбил движущийся автомобиль марки "VAZ".

Водитель автомобиля, житель села Агтала района Хачмаз, 2004 года рождения, Челебиев Саид Ильхам оглу, получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.