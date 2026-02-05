Эти работники могут рассчитывать на дополнительную оплату

Сотрудники, временно заменяющие коллег, находящихся в отпуске, имеют право на получение дополнительной оплаты труда.

Как сообщает Day.Az, согласно статье 162 Трудового кодекса, если должностной оклад замещаемого работника выше оклада сотрудника, выполняющего его обязанности, разница между этими окладами подлежит выплате заменяющему работнику.

Если же заработная плата замещаемого лица равна или ниже заработной платы работника, его заменяющего, в таком случае также предусмотрена доплата к заработной плате.

Размер этой доплаты определяется по взаимному соглашению между работником и работодателем.