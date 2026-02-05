В Баку проходит Молодежная неделя Движения неприсоединения

В Баку стартовала Молодежная неделя Движения неприсоединения.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие продлится два дня.

Сегодня пройдут панельные дискуссии на тему "Влияние образования: роль науки, политики и коммуникации в дипломатии", "От обязательств к действию: устойчивое развитие в гражданском обществе, промышленности и бизнесе".

