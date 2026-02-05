https://news.day.az/society/1814136.html В Баку проходит Молодежная неделя Движения неприсоединения - ФОТО В Баку стартовала Молодежная неделя Движения неприсоединения. Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие продлится два дня.
В Баку стартовала Молодежная неделя Движения неприсоединения.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие продлится два дня.
Сегодня пройдут панельные дискуссии на тему "Влияние образования: роль науки, политики и коммуникации в дипломатии", "От обязательств к действию: устойчивое развитие в гражданском обществе, промышленности и бизнесе".
