Азербайджан настаивает на дипломатии для разрешения конфликтов

Азербайджан всегда выступал за разрешение вопросов дипломатическими и политическими средствами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на мероприятии "Молодёжная неделя Движения неприсоединения" в Баку.

"Сегодня мы видим, что именно через диалог и дипломатию можно решать многие проблемы. Современная роль Азербайджана как государства-посредника и "строителя мостов" проявляется не только в период конфликтов, но и в наших практических действиях - в частности, во время проведения COP29 в в Баку", - сказал Рафиев.

По его словам, Азербайджан является хорошо известной и авторитетной площадкой для международного диалога.

Замминистра напомнил, что в мае этого года в Азербайджане пройдет Всемирный форум городов, который соберет тысячи представителей из разных стран для обсуждения современных вызовов урбанизации, вопросов формирования устойчивых и жизнестойких городов в соответствии со стандартами в сфере климата и экологической устойчивости.

Он отметил, что в этом году Азербайджан также выступил инициатором и примет ряд других важных международных мероприятий, включая сессию ЮНЕСКО в апреле, ежегодное заседание Исламского банка развития в июне, Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и др.