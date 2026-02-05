Для предприятий по производству сельхозпродукции введено новое требование

Утверждены "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Нормы проектирования".

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Согласно решению, генеральные планы сельскохозяйственных предприятий должны разрабатываться с учетом требований законов "Об оценке воздействия на окружающую среду", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "Об отходах", "О животном мире", а также других действующих нормативных актов.

Для сельскохозяйственных предприятий, включенных в перечень объектов, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду, такая оценка должна проводиться в соответствии с законом "Об оценке воздействия на окружающую среду".

В целях обоснования использования водных, земельных, лесных, растительных и животноводческих ресурсов, а также защиты и восстановления земель, растительного и животного мира, биоразнообразия и сохранения статуса особо охраняемых природных территорий и объектов, для проектов кооперативов, специализированных предприятий по производству животноводческой и птицеводческой продукции, крупных сельскохозяйственных комплексов (агропарков), а также рыбохозяйственной деятельности, включая аквакультуру, необходимо подготовить документ по оценке воздействия на окружающую среду в порядке, предусмотренном соответствующим законом, пройти государственную экологическую экспертизу и выполнить требования закона "О сельскохозяйственной кооперации".

Решение было принято 22 января, 2 февраля внесено в Государственный реестр правовых актов и вступило в силу с 3 февраля.