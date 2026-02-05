Глава Intel рассказал, когда подешевеет память для компьютера

Дефицит оперативной памяти на мировом рынке может сохраниться как минимум до 2028 года. Такой прогноз в ходе конференции, организованной Cisco Systems, озвучил глава Intel Лип-Бу Тан, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Тана, он обсуждал ситуацию с представителями двух крупнейших поставщиков памяти, и их оценки совпадают: в среднесрочной перспективе заметного улучшения баланса спроса и предложения ожидать не стоит. Основной причиной затянувшегося кризиса называется стремительный рост инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Дефицит начал формироваться во второй половине 2025 года, когда крупные корпорации резко нарастили закупки памяти для ИИ-центров обработки данных. Это привело к перераспределению производственных мощностей в пользу корпоративных клиентов и сокращению предложения для сегмента потребительской электроники, что, в свою очередь, спровоцировало рост цен.

Отраслевые изменения уже затрагивают стратегию крупнейших игроков. В начале декабря Micron, один из ключевых производителей памяти, отказалась от развития потребительского бренда Crucial, сосредоточившись на обслуживании крупных корпоративных заказчиков.

Эксперты также указывают, что дефицит и подорожание памяти могут повлиять на рынок игровых устройств. В индустрии не исключают, что рост себестоимости компонентов вынудит производителей пересмотреть сроки выхода консолей следующего поколения.