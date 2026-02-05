Вниманию желающих получить ипотеку и арендное жилье

Новое поколение цифровой подписи SİMA интегрировано в систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, теперь наряду с другими средствами электронной подписи в системе можно использовать и SİMA İmza. Граждане, желающие получить ипотечный кредит или приобрести арендное жилье с обязательством выкупа, могут войти в систему с помощью цифровой подписи SİMA, создать электронный кабинет и подписывать все виды договоров в онлайн-режиме.

Отмечается, что данное нововведение реализовано в рамках сотрудничества Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с ООО "AzInTelecom". Интеграция направлена на экономию времени и средств граждан, а также на повышение эффективности предоставляемых услуг.

Цифровая подпись SİMA разработана ООО "AzInTelecom", входящим в холдинг AZCON. Подробную информацию можно получить на сайте www.sima.az или по телефону контактного центра 157.