На юг Испании и Португалию обрушились сильные ливни. Испания сохраняет повышенный уровень готовности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, шторм "Леонардо" вызвал проблемы на юге Испании и Португалии из-за проливных дождей и сильных ветров.

В испанском регионе Андалусия около 3 тыс. человек были эвакуированы из низинных районов из-за наводнения. Метеорологическая служба предупредила, что в некоторых регионах за несколько часов может выпасть столько же осадков, сколько обычно выпадает за весь год.

В некоторых районах Андалусии объявлен наивысший уровень опасности, возможны наводнения и оползни. Школы остаются закрытыми, движение поездов приостановлено на некоторых линиях, а дороги перекрыты, сообщает испанский телеканал RTVE. В регионе Малага пропала женщина, которую унесло течением реки, когда она пыталась спасти свою собаку.

В соседней Португалии также был объявлен повышенный уровень тревоги в некоторых районах страны. 70-летний мужчина погиб, будучи унесенным потоком воды. По словам спасателей, он ехал по затопленной местности. Его нашли мертвым в машине, которая оказалась затоплена рекой в муниципалитете Серпа, сообщило государственное информационное агентство Lusa со ссылкой на власти. Таким образом, число погибших от шторма с прошлой недели достигло одиннадцати.

Сильные ветры и проливные дожди на Пиренейском полуострове, как ожидается, будут продолжаться до субботы. Предупреждения о последствиях шторма "Леонардо" также были выпущены для Майорки. Для северной и центральной Португалии также были выпущены предупреждения о сильном снегопаде. Из-за дождей около 83 тыс. домохозяйств и предприятий остались без электричества.

Министр экономики Португалии Мануэль Кастро Алмейда оценил ущерб, причиненный в основном особенно сильным штормом "Кристин" в прошлую среду, более чем в четыре миллиарда евро, как сообщила государственная телекомпания RTP.