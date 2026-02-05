Какой будет погода в ближайшие дни?

В ближайшие два-три дня в Азербайджане существенных изменений в погодных условиях не ожидается.

Как сообщает Day.Az, об этом в комментарии APA заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

"В последние дни на территории страны наблюдалась дождливая и ветреная погода. Однако в ближайшие дни резкое ухудшение погоды, включая снег и метель, не прогнозируется", - сказала она.

