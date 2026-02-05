https://news.day.az/society/1814266.html Какой будет погода в ближайшие дни? В ближайшие два-три дня в Азербайджане существенных изменений в погодных условиях не ожидается. Как сообщает Day.Az, об этом в комментарии APA заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова. "В последние дни на территории страны наблюдалась дождливая и ветреная погода.
Какой будет погода в ближайшие дни?
В ближайшие два-три дня в Азербайджане существенных изменений в погодных условиях не ожидается.
Как сообщает Day.Az, об этом в комментарии APA заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.
"В последние дни на территории страны наблюдалась дождливая и ветреная погода. Однако в ближайшие дни резкое ухудшение погоды, включая снег и метель, не прогнозируется", - сказала она.
С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре