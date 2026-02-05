В здании «Известий» в Москве произошел пожар

Прямо сейчас из здания "Известий" в Партийном переулке в Москве поднимается черный дым.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Пожару присвоен повышенный номер сложности, на место выехали дополнительные подразделения столичного МЧС. Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным СМИ, в здании также располагается редакция агентства Regnum.