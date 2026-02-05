https://news.day.az/world/1814281.html В здании «Известий» в Москве произошел пожар - ВИДЕО Прямо сейчас из здания "Известий" в Партийном переулке в Москве поднимается чёрный дым. Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. Пожару присвоен повышенный номер сложности, на место выехали дополнительные подразделения столичного МЧС. Информация о пострадавших пока не поступала.
В здании «Известий» в Москве произошел пожар - ВИДЕО
Прямо сейчас из здания "Известий" в Партийном переулке в Москве поднимается черный дым.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Пожару присвоен повышенный номер сложности, на место выехали дополнительные подразделения столичного МЧС. Информация о пострадавших пока не поступала.
По данным СМИ, в здании также располагается редакция агентства Regnum.
