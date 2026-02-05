https://news.day.az/fashion/1814273.html Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку Известный брэнд одежды H&M откроет свой магазин в Баку. Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении компании. "H&M планирует открыть свой первый магазин в Азербайджане во второй половине 2026 года через франчайзингового партнера Sinteks", - говорится в заявлении компании.
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку
Известный бренд одежды H&M откроет свой магазин в Баку.
Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении компании.
"H&M планирует открыть свой первый магазин в Азербайджане во второй половине 2026 года через франчайзингового партнера Sinteks", - говорится в заявлении компании.
Ранее H&M объявила об открытии своих первых магазинов в Парагвае и на Мальте в 2026 г.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре