Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Известный бренд одежды H&M откроет свой магазин в Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении компании.

"H&M планирует открыть свой первый магазин в Азербайджане во второй половине 2026 года через франчайзингового партнера Sinteks", - говорится в заявлении компании.

Ранее H&M объявила об открытии своих первых магазинов в Парагвае и на Мальте в 2026 г.