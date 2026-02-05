SLB рассказала о технологиях бурения, примененных в Азербайджане

Компания SLB (ранее Schlumberger) успешно применила передовые технологии бурения в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил инженер по продукту компании SLB Гаухарбек Унгалиев на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026 в Баку.

"На нашей офшор-площадке в Азербайджане мы успешно применили передовые технологии бурения. В рамках проекта скважины диаметром 8,5 на 8,25 дюйма мы бурили пилотную скважину с использованием обычного долота PDC, а расширение до 10 ¼ дюйма выполняли с помощью расширителя скважин (underreamer)", - сказал он.

По его словам, компания бурит и одновременно расширяет скважину с помощью системы направленного бурения (rotary steerable system), необходимой для выполнения требований по направлению.

"Типичная длина интервала для этого применения составляет от 300 метров до почти 2 000 метров от скважины к скважине при использовании бурового раствора на масляной основе, с углом отклонения 2-3 градуса двойной осевой тяжести", - отметил он.

Инженер отметил, что основные задачи в этом применении максимально гладко и глубоко расширять скважину, чтобы можно было установить обсадную колонну или линер как можно ближе к целевой глубине интервала.

"Традиционно эта операция требует двух отдельных спусков и множества проходок, потому что после первого прохода остается длинный rat hole - участок внизу скважины, который не расширен.

Мы оставляем этот участок после первого прохода, потому что в первом BHA между долотом и верхним расширителем скважин находится много компонентов, таких как MWD, LWD, стабилизаторы и сама система rotary steerable. Все эти компоненты между under-reamer и долотом занимают около 35-40 метров, которые остаются без расширения до 10 ¼ дюйма", - сказал он.