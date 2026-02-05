Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера

Иран задержал в Персидском заливе два судна по подозрению в контрабанде топлива. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В ходе досмотра кораблей было обнаружено более 1 млн литров контрабандного топлива, заявили военные.

На бортах находились 15 иностранных членов экипажа, их передали представителям судебных органов для возбуждения уголовного дела.

Как заявили в КСИР, оба судна входили в разветвленную сеть и в течение последних месяцев занимались контрабандой топлива. Военно-морские силы корпуса вели наблюдение за ними перед захватом.