Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера
Иран задержал в Персидском заливе два судна по подозрению в контрабанде топлива. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В ходе досмотра кораблей было обнаружено более 1 млн литров контрабандного топлива, заявили военные.
На бортах находились 15 иностранных членов экипажа, их передали представителям судебных органов для возбуждения уголовного дела.
Как заявили в КСИР, оба судна входили в разветвленную сеть и в течение последних месяцев занимались контрабандой топлива. Военно-морские силы корпуса вели наблюдение за ними перед захватом.
