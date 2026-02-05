Техническая миссия UN-Habitat посетила Баку в рамках подготовки к WUF13

В рамках подготовки к Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) проведены встречи между Азербайджанской операционной компанией WUF13 и членами технической миссии Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) с целью обсуждения координации, технических и операционных вопросов подготовки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе визита миссии состоялся обмен мнениями по широкому кругу приоритетных вопросов, включая вещание и медиа-операции, планирование выставки Urban Expo, разработку брендинга и навигационных указателей, ИКТ и аудиовизуальные системы, логистику, устойчивое развитие и координацию с заинтересованными сторонами.

Были завершены работы по планам прямых трансляций и взаимодействия со СМИ, генеральному плану пространства мероприятия, а также предложениям по брендингу города и места проведения форума. В то же время активно продолжается операционная подготовка в сферах транспорта, питания, безопасности, волонтерской работы и координации персонала.

Эти мероприятия являются важным этапом в обеспечении профессиональной и эффективной организации WUF13, а также его проведения в инклюзивном формате и на высоком качественном уровне.