Самир Шарифов рассказал на форуме в Дубае о логистических возможностях Азербайджана

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов принял участие в Форуме "Новый Шелковый путь", организованном в рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, выступая на мероприятии, он подчеркнул, что роль Азербайджана, расположенного на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, имеет решающее значение для глобальной цепочки поставок, в том числе для инициативы "Один пояс, один путь", Среднего коридора.

Заместитель премьер-министра также обнародовал последние статистические данные о логистических возможностях страны. Он отметил, что в прошлом году объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 11, а по коридору Север-Юг - на 12 процентов. Самир Шарифов подчеркнул, что в результате модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс ее годовая пропускная способность доведена до 5 млн тонн, а мощность Бакинского международного морского торгового порта планируется увеличить до 25 млн тонн. Особо отмечалось, что в прошлом году перевалка контейнеров (TEU) в Бакинском порту по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 40 процентов и превысила 107,000.

С. Шарифов также рассказал о стратегическом значении Зангезурского коридора, известного как "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), в соответствии с трехсторонней договоренностью, достигнутой в Вашингтоне. Он сказал, что данный проект, помимо создания надежного сухопутного сообщения между Европой и Центральной Азией, обладает потенциалом обеспечить грузопоток объемом до 865,000 TEU до 2040 года.

Подчеркнув в заключение важность международного сотрудничества в сфере цифровизации пограничных переходов и приведения в соответствие таможенных процедур, в частности, координации между странами Центральной Азии и Южного Кавказа, заместитель премьер-министра призвал партнерские страны к совместной деятельности.