Трамп на публике заявил о надежде попасть в рай

Президент США Дональд Трамп надеется попасть в рай, так как "сделал много добра". Об ожиданиях он заявил на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"На самом деле я думаю, что, возможно, должен попасть в рай", - сказал Трамп.

В то же время американский президент признал, что неидеален. По его словам, несмотря на свои недостатки, он считает, что сделал много хороших дел для других людей.

"Я не идеальный кандидат, но я сделал много добра для идеальных людей", - добавил политик.