"Сабах" усилил состав футболистом сборной Габона

Футбольный клуб "Сабах" усилил состав новым игроком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, габонский нападающий Патрик Орфе Мбина продолжит карьеру в составе "сов".

25-летний футболист перешел в "Сабах" на правах аренды из словенского клуба "Марибор". Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Согласно достигнутой между сторонами договоренности, азербайджанский клуб будет иметь опцию выкупа игрока по завершении сезона.

В разные годы Мбина выступал за клубы "Порт-Жантиль" (2016-2018), "Коломье" (2018), "Безье Б" (2019-2020), "Гренобль Б" (2020-2021), "Бове" (2021-2022), "Шамалье" (2022-2023), "Ним" (2023-2024), "Лейрия" (2025, аренда) и "Марибор" (2024-2025).

Футболист также является игроком национальной сборной Габона, за которую провёл 5 матчей.