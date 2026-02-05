https://news.day.az/world/1814325.html США, Россия и Украина продолжат консультации в ближайшие недели - Уиткофф Делегации Соединенных Штатов, России и Украины планируют продолжить консультации по урегулированию украинского кризиса в течение нескольких недель. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
США, Россия и Украина продолжат консультации в ближайшие недели - Уиткофф
Делегации Соединенных Штатов, России и Украины планируют продолжить консультации по урегулированию украинского кризиса в течение нескольких недель.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Делегации договорились доложить о результатах переговоров [в Абу-Даби] своим столицам и продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели", - написал он в X.
Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби состоялся второй день трехсторонних переговоров по Украине.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре