Биткоин сравнили с Бенджамином Баттоном

Цена биткоина может обвалиться до 38 тысяч долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, падение курса самой популярной криптовалюты сравнили с "Загадочной историей Бенджамина Баттона" аналитики Stifel.

В октябре прошлого года курс биткоина превысил 126 тысяч долларов, после чего обвалился до 67 тысяч, вернувшись к уровням, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2024 года.

Аналитики отмечают, что медвежьи позиции (ставки на падение) цены криптовалюты следуют линейному тренду, предполагающему потенциальный минимум стоимости биткоина в районе 38 тысяч долларов. Они обращаются к истории: токен упал на 93 процента в 2011 году, на 84 процента в 2015-м, на 83 процента в 2018-м и на 76 процентов в 2022-м. Линия, соединяющая эти минимумы, указывает на отметку в 38 тысяч долларов как на предел текущего падения, объяснили в Stifel.

"В фильме и в рассказе Ф. Скотта Фицджеральда, на котором он основан, Баттон молодеет, в то время как все остальные стареют. Биткоин устроен так же: фиксированный лимит в 21 миллион BTC сделал его более устойчивым - в понимании аналитиков, более молодым - на фоне ослабления доллара из-за регулярного печатания денег. Теперь он стареет, как детская версия Баттона, который выглядит на 10, а ведет себя на 80", - полагают эксперты.