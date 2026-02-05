Делегации США, России и Украины обсудили приостановку боевых действий.

Как передает Day.Az, об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"4 и 5 февраля делегации из США, Украины и Российской Федерации встретились в Абу-Даби на второй трехсторонней встрече, посвященной продвижению усилий по прекращению войны в Украине. Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.

Делегации достигли соглашения, согласно которому Российская Федерация и Украина освободят по 157 военнопленных каждая. Это первый обмен за последние пять месяцев.

Соединенные Штаты и Россия также договорились установить диалог военных под руководством генерала Алексуса Гринкевича, командующего Европейским командованием США. Этот канал связи был приостановлен до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира.

В течение двух дней делегации провели широкие дискуссии по остающимся открытыми вопросам, включая методы реализации прекращения огня и мониторинг за прекращением боевых действий.

Делегации договорились вернуться в свои столицы и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели. Они выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за предоставленную возможность проведения переговоров, а Украина и Российская Федерация поблагодарили президента Дональда Трампа за его лидерство в продвижении прекращения войны", - написал он в X.

Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби состоялся второй день трехсторонних переговоров по Украине.