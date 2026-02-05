В Баку появится волшебница, понимающая язык животных и птиц

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя начались читочные репетиции спектакля "Мэри Поппинс", поставленного по мотивам одноимённой сказки Памелы Трэверс.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Одноактный сценический проект реализуется под руководством режиссёра-постановщика Айлы Османовой. Художественное оформление спектакля доверено Нисе Гасановой, музыкальное решение подготовила Айгюль Гулиева, ассистент режиссёра - Насиба Джаналиева. За пластическое воплощение постановки отвечает Джейхун Дадашов.

В спектакле задействованы актёры - Айдан Гасанзаде, Халиг Бакиров, Земфира Абдусамедова, Эльшан Шихалиев, Зумруд Гулиева, Хаяла Гасымова, Гусейн Байрамов.

Образ Мэри Поппинс - это воплощение волшебства и доброты: она понимает язык животных и птиц, знает множество удивительных тайн и даже умеет летать. Вместе с ней герои сказки отправляются в чарующий мир фантазии, путешествуют по загадочным пространствам и открывают для себя чудеса. Через образ Мэри автор тонко и тепло передаёт идею искреннего общения с детьми и бережного прикосновения к их хрупкому внутреннему миру.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.